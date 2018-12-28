Рубль ждёт ослабление в начале 2019 года – мнение

Москва, , 12:12 — REGNUM В преддверии нового года все актуальнее становится вопрос о курсе национальной валюты и ее разнице в первый квартал 2019 года. Говоря о фундаментальных факторах, связанных с российской экономикой, можно смело заявлять об ослаблении рубля в начале 2019 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Валерий Муляр.

«Связано это в первую очередь с неоднозначным выступлением главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Вв частности, граждан ожидает отток капитала из страны, в размере 53 миллиардов долларов. На таком фоне не помогло даже изменение процентной ставки до уровня 7,75 базисных пункта», — пояснил эксперт.

Если говорить об ориентировочных показателях курса рубля, то прогнозировать можно уровень 72−74 рубля за один доллар США, и это, не считая потенциального введения санкций США против РФ.

«В случае введения любого пакета санкций, уровень национальной валюты может обновить исторический максимум на уровне 85.90 руб. за один американский доллар», — считает Муляр.

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