Рубль ищет новый уровень баланса

Москва, , 09:36 — REGNUM После резкого отскока на фоне коррекции американского фондового рынка, нефтяные фьючерсы вошли в фазу поиска нового уровня баланса. Сегодня, 28 декабря, торги проходят около уровня $53.85 за бар в рамках торгового диапазона $52.35 — $55.35.

Российский рубль 27 декабря обновил минимумы последних месяцев. Доллар США на Московской бирже вплотную приблизился к отметке 70 руб. Риски, с которыми придется столкнуться российской экономики в начале 2019 года являются основным фактором давления на национальную валюту.

«Сегодня доллар будет торговаться в диапазоне 69,00 — 69,85. Единая европейская валюта за счет роста на международном валютном рынке, может сделать попытку протестировать уровень 80 рублей», — считает эксперт.

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