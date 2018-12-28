Фондовый рынок Китая за 2018 год обрушился на $2,4 трлн — Bloomberg

Вашингтон, , 10:06 — REGNUM По итогам 2018 года совокупная капитализация китайского фондового рынка упала на $2,4 трлн. Об этом сообщает 28 декабря Bloomberg.

Отмечается, что такое падение является своеобразным «антирекордом» за шестнадцать предшествующих лет. Индекс SSE Composite Шанхайской фондовой биржи «просел» за год на 25%, по мнению экспертов агентства, это напрямую связано с торговой войной между США и Китаем. Также сообщается, что в 2018 году Китай уступил место второго фондового рынка планеты Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Международном валютном фонде отметили, что противоречия между Китаем и США негативно сказываются на состоянии экономики стран Азии. Больше всего от торговой войны между Вашингтоном и Пекином страдают Япония и Южная Корея.

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