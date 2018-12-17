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Торговая война США и Китая негативно сказывается на экономики Азии — МВФ

Политика

Сильнее всего пострадали Япония и Южная Корея

Вашингтон, 17 декабря 2018, 11:43 — REGNUM  Противоречия между Китаем и США уже негативно сказываются на состоянии экономики стран Азии, сообщает со ссылкой на МВФ британское агентство Reuters.

По данным директора отдела МВФ по вопросам Азии и Тихоокеанского региона Чанён Хи, больше всего от торговой войны между Вашингтоном и Пекином страдают Япония и Южная Корея.

«Инвестиции намного слабее, чем ожидалось. Я понимаю это так, что удар по доверию уже влияет на международную экономику, особенно стран Азии», — подчеркнул он.

«Рост глобальной экономики немного замедлился по сравнению с тем, что мы прогнозировали в октябре», — подчеркнул он.

Из-за торговой войны между Китаем и США МВФ был вынужден сократить прогноз рост международной экономики с 3,9% до 3,7%. В свою очередь, в Азии он был сокращен с 6,6% до 5,4%.

Напомним, ранее торговое представительство США перенесло запланированное повышение торговых пошлин на товары из Китая на март 2019 года. В ведомстве такой шаг объяснили тем, что президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин достигли договорённостью на саммите «большой двадцатки» в Аргентине.

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Торговые войны США
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