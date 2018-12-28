Рубль снова вернулся к падению

Москва, , 07:06 — REGNUM На биржевых торгах 27 декабря рубль опять вернулся к падению. Утром он сделал попытку вырасти к доллару и евро, но в течение дня оказалось, что эта попытка тщетна. К вечеру 27 декабря рубль упал на 0,7% по отношению к доллару и просто рухнул, потеряв 1,44% по отношению к евро. Рубль ослабила падающая нефть. К вечеру цена нефти марки Brent обвалилась на 3% до $53,8 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Министр финансов и первый вице-премьер правительства РФ Антон Силуанов заявил в интервью российскому телеканалу, что не видит оснований для резких колебаний обменного курса рубля в 2019 году. Свою уверенность он объяснил тем, что отток капитала с российского рынка уже произошел в 2018 году. Однако это заявление рынок, скорее, напугало, чем успокоило.

Индекс российских гособлигаций RGBI вырос на 0,24%. Курс евро к доллару 27 декабря поднялся на 0,61%. Исходя из негатива на рынке, на сегодня, 28 декабря, прогноз по курсу доллара повышен до 69−70 руб., а по курсу евро — до 79−80 руб.

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