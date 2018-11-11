Экономист: об одной из самых популярных профессий в России от А до Я

Анастасия Алексеева, Анастасия Полозкова, , 00:01 — REGNUM

Сегодня, 11 ноября, в России отмечают День экономиста. Инициатором его учреждения выступило Вольное экономическое общество России, а датой для праздника выбрали день образования организации — 11 ноября 1765 года.

Согласно статистике последних лет, наибольший процент абитуриентов решают связать свою жизнь со специальностями именно финансового направления. Чтобы разобраться в профессии экономиста, корреспонденты ИА REGNUM отправились на экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета и пообщались с доцентом кафедры «Экономики предприятия и предпринимательства» и членом Совета директоров сети гипермаркетов «Максидом» Марией Евневич.

С будущей профессией Марии Александровне помогли определиться родители. Нередко в таких ситуациях в ходе обучения студенты понимают, что выбрали не тот путь, однако у Марии произошла обратная ситуация. Закончив экономический факультет с красным дипломом, она пошла в аспирантуру, защитила диссертацию и осталась в университете, чтобы преподавать уже следующим поколениям студентов. Еще в процессе учебы Мария Александровна работала маркетологом, потом бухгалтером, а после и вовсе ушла в журналистику. К экономике по части преподавания она вернулась через четыре года, а к большой экономике — в 2010 году, когда стала членом Совета директоров компании «Максидом».

Со времен педагогической практики в аспирантуре прошло уже несколько лет, однако Мария Александровна до сих пор помнит свою первую пару.

«У меня были студенты четвертого курса, а я тогда два года как закончила пятый. У нас была очень маленькая разница в возрасте. А чем она меньше, тем более серьезный нужно делать вид и тем меньше можно позволить себе неформального общения. Необходимо быть строгим и отстраненным преподавателем, чтобы хоть как-то увеличить ту маленькую возрастную разницу. Пары вести у меня получилось, а вот держать эту разницу — не очень. Когда студенты закончили учиться, мы даже с некоторыми из них какое-то время дружили».

Мария Александровна вспоминает и другие истории из своей педагогической практики. Так, однажды она пришла на первую пару не выспавшейся, тогда как во второй части занятия должен был прийти профессор, чтобы оценить работу Марии.

«Студенты на меня посмотрели: «Ой, Мария Александровна, что же мы будем с вами делать?» И предложили мне отдохнуть первые полпары, чтобы они подготовили с помощью источников в интернете доклады и прочитали их во второй половине пары. Пришёл профессор, а у меня студенты такие активные: доклады читают и задают друг другу вопросы, чтобы время потянуть. Профессор был очень доволен».

При этом Мария Александровна отмечает, что «Экономика предприятия» — одна из самых сложных дисциплин для студентов, так как её преподаватели довольно жестко подходят к оцениванию. Не зря Мария одержала победу в премии Crystal Awards в номинации «Три свидания и до свидания» как один из самых строгих преподавателей. Тем не менее одновременно с этим студенты выбрали её финалистом и в номинации «Человек-легенда».

"Стокгольмский синдром, наверное», — шутит Мария Александровна.

Какими качествами должен обладать экономист?

Мария отмечает, что довольно большой процент студентов после выпуска устраивается работать по своей специальности. Многие профессии близки к экономике, к тому же экономическое образование фундаментальное и довольно широкое. Преподаватель считает, что для того, чтобы преуспеть на экономическом поприще, человек должен обладать математическими и аналитическими способностями. Кроме того, не помешает и способность к абстрактному мышлению — считать чужие деньги, не думая о них и не представляя себе, что на них можно купить.

«Я склонна оценивать большую часть явлений в деньгах и всегда считать — кому это выгодно, зачем, какая экономическая подоплёка у того или иного явления».

Из-за чего может произойти разочарование в профессии?

Мария Александровна выделяет несколько причин, по которым студенты могут разочароваться в будущей профессии. В первую очередь это несовпадение ожидания с реальностью.

«Ты думаешь: «Я иду работать в отдел рекламы, буду придумывать рекламу». А на самом деле будешь заказывать рекламу у подрядчиков, заполнять тендерный лист, проверять качество производства и отчетную документацию, иначе бухгалтерия будет клевать мозг, и защищать свой бюджет перед генеральным директором».

Кроме того, иногда разочарование происходит из-за несовпадения видения себя с оценкой окружающих, отсутствием опыта, нетерпеливостью, желанием быстрого карьерного роста и неумением работать с корпоративными процессами и рутиной.

Проблемы экономического образования в России

Несмотря на то, что трудоустроиться с дипломом экономиста довольно легко, экономическое образование в России переживает ряд серьезных проблем. Первая из них — наличие большого количества так называемых фейковых вузов. Так как экономическое образование в 90-е годы считалось весьма популярным, образовалось множество мошеннических организаций, которые делают вид, что дают такое образование. Кроме того, в России есть проблема смешения экономического и управленческого образования. Более половины того, что рассказывают на экономическом факультете, на самом деле является менеджментом. К тому же, до сих пор по целому ряду направлений не решена проблема с переводной литературой — многие зарубежные книги всё еще не перевели на русский язык.

«Огромная проблема экономического образования заключается в том, что ради благой цели вхождения в международные рейтинги преподаватели должны заниматься наукой, — добавляет Мария Александровна. — Мы должны что-то исследовать, так как от этого зависят наши премии и продолжение работы. Нужно все время предъявлять научные статьи, при этом желательно напечатанные в иностранных журналах. Но не у всех преподавательская тематика находится на острие популярных научных течений, а наша локальная экономика никого не интересует за границей. Поэтому существует миллиардный рынок публикаций за деньги в псевдонаучных журналах. Настоящих экономических публикаций российских ученых в значимых международных журналах крайне мало».

В интересах абитуриентов по-прежнему с существенным отрывом от других направлений преобладает интерес к экономическим наукам. Впрочем, это неудивительно, ведь в современном мире, где процессы развития во всех сферах характеризуются высокими темпами, знания экономистов востребованы. Однако не стоит забывать, что точные расчёты, планирование, контроль развития хозяйственной сферы, анализ финансовой ситуации на предприятиях и в экономической сфере в целом требуют от специалистов не только высоких профессиональных навыков, но и определённых личностных качеств.

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