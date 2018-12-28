Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2019 году

Москва, , 07:19 — REGNUM Специалисты сервиса по поиску работы Superjob.ru составили список наиболее востребованных в 2019 году профессий, пишет 28 декабря «Российская газета».

Так, в связи с высоким темпом развития мобильных приложений продолжит расти спрос на разработчиков приложений для операционных систем iOS и Android. Средняя зарплата у этих специалистов по Москве составляет 130−140 тыс. рублей в месяц.

Также в следующем году вырастет спрос на специалистов, занимающихся созданием интерфейсов различных платформ и сайтов (средний оклад — 120 тыс. рублей), а также на специалистов по тестированию/QA (90 тыс. рублей). Кроме того, вырастет спрос на аналитиков данных, средняя заработная плата которых составляет 140−150 тыс. рублей.

Вместе с тем, как сообщало ИА REGNUM ранее, почти четверть (23%) работодателей в России намерены сократить часть своих сотрудников в следующем году. Так, вероятность сокращения сотрудников наиболее высока в сферах «медиа и маркетинг», а также «продукты питания», ниже всего — в компаниях, которые оказывают услуги для бизнеса. При этом 18% компаний планируют увеличить штат.

Читайте также: Четверть работодателей в РФ уволит сотрудников в 2019 году — опрос