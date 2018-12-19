Четверть работодателей в РФ уволит сотрудников в 2019 году — опрос

Москва, , 07:20 — REGNUM Почти четверть (23%) работодателей в России намерены сократить своих сотрудников в следующем году. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные опроса, проведенного порталом rabota.ru.

Так, вероятность сокращения сотрудников больше всего может произойти в сферах «медиа и маркетинга», а также «продукты питания», меньше всего — в компаниях, которые оказывают услуги для бизнеса. При этом 18% компаний планируют увеличить штат.

Кроме того, 33% респондентов в 2019 году сообщили о планах обучать своих сотрудников, а 25% намерены ввести новую систему премирования. В опросе приняли участие 300 работодателей, каждый из них мог выбрать несколько вариантов ответов.

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Напомним, по данным опроса аналитиков сервиса rabota.ru, более половины (56%) работодателей в России не намерены повышать зарплаты своим сотрудникам в 2019 году, 18% ответили утвердительно, еще 25% затруднились ответить на вопрос. Вместе с тем большинство работодателей (58%) не намерены премировать своих сотрудников и по итогам 2018 года.

Отметим также, данные исследования аналитической компании «ФинЭкспертизы» показали, что самые большие доплаты в 2018 году получат работники финансовой и страховой сферы — в среднем 82 тысячи рублей.

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