Названо самое перспективное направление торговли с Китаем

Пекин, , 14:01 — REGNUM Поставки российской сельхозпродукции и продовольственных товаров в Китай — наиболее перспективное направление двусторонней торговли. Об этом сообщил торговый представитель России в КНР Сергей Инюшин.

Он отметил, что за первые девять месяцев 2018 года товарооборот с Китаем увеличился примерно на четверть, российский экспорт вырос на 40%, а статья поставок сельхозпродукции — на 48%. В структуре российских поставок в Китай сельхозпродукция находится на третьем месте.

Стороны подписали протоколы об экспорте в КНР молока и замороженного мяса птицы. Всё в совокупности говорит о том, что поставки продуктов будут драйвером торговли, сказал Инюшин РИА Новости.

На текущий момент Россия экспортирует в Китай в основном углеводороды. Сотрудничество Москвы и Пекина в этой сфере хорошо отлажено. Также перспективен переход к поставкам лесной продукции более глубокой переработки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Китае отметили небывало высокий уровень взаимного доверия с Москвой в политической и военной сфере. Примером является участие китайских военных в крупнейших стратегических российских учениях «Восток-2018».

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