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В Китае назвали рекордным уровень военного сотрудничества с Россией

Политика

Проведенные маневры стали историческим моментом для российско-китайских отношений в сфере военного сотрудничества

В Китае назвали рекордным уровень военного сотрудничества с Россией
Иллюстрация: Mil.ru
Совместные российско-китайские учения

Пекин, 20 декабря 2018, 10:00 — REGNUM  Участие военнослужащих Народно-освободительной армии Китая в крупнейших стратегических российских учениях «Восток-2018» свидетельствует о небывало высоком уровне взаимного доверия между Москвой и Пекином в политической и военной сфере. Об этом говорится в докладе китайского военного ведомства о развитии международного сотрудничества в 2018 году.

В минобороны КНР отметили, что проведенные маневры стали историческим моментом для российско-китайских отношений в сфере военного сотрудничества. Также в ведомстве напомнили, что Россия и Китай на протяжении 2018 года защищали мир и стабильность в регионе, а также оказывали взаимную поддержку в вопросах денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что крупномасштабные военные учения вооруженных сил России и Китая могут приобрести регулярный характер и стать «доброй традицией».

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Российско-китайские отношения
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