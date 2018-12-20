В Китае назвали рекордным уровень военного сотрудничества с Россией

Пекин, , 10:00 — REGNUM Участие военнослужащих Народно-освободительной армии Китая в крупнейших стратегических российских учениях «Восток-2018» свидетельствует о небывало высоком уровне взаимного доверия между Москвой и Пекином в политической и военной сфере. Об этом говорится в докладе китайского военного ведомства о развитии международного сотрудничества в 2018 году.

В минобороны КНР отметили, что проведенные маневры стали историческим моментом для российско-китайских отношений в сфере военного сотрудничества. Также в ведомстве напомнили, что Россия и Китай на протяжении 2018 года защищали мир и стабильность в регионе, а также оказывали взаимную поддержку в вопросах денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что крупномасштабные военные учения вооруженных сил России и Китая могут приобрести регулярный характер и стать «доброй традицией».

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