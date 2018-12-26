В Казахстане предлагают пересмотреть систему оплаты труда учителей

Астана, , 14:03 — REGNUM При разработке законопроекта «О статусе педагога» необходимо учитывать справедливый принцип формирования доплат, связанных с внеклассной деятельностью учителей. Об этом говорится в запросе депутата Мажилиса парламента Казахстана Джамилии Нурманбетовой на имя председателя правительства республики Бахытжана Сагинтаева, сообщает 26 декабря издание BNews.

В своем обращении депутат ссылается на письмо учителя из Усть-Каменогорска Оксаны Александровой, которая отразила обширный круг проблем, касающийся всего педагогического сообщества в Казахстане.

Нурманбетова отметила, что размеры надбавок к заработной плате учителя за классное руководство, внеклассную работу, проверку тетрадей и другие дополнительные обязанности, не соответствуют временным затратам педагогов.

Депутат также обратила внимание, что рейтинг школ не только отнимает время учителей, но и искажает реальные показатели работы школы. Все эти недостатки депутат предложила учесть в новом законопроекте.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября заместитель министра образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил, что в рамках законопроекта «О социальном статусе педагога» планируется сократить нагрузку на одного учителя с 18 до 16 часов в неделю.

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