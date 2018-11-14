Нагрузку по ставке учителя в школах Казахстана сократят до 16 часов

Астана, , 10:21 — REGNUM Министерство образования и науки Казахстана сократит нагрузку по одной ставке учителя с 18 до 16 часов в неделю, заявил заместитель министра образования и науки республики Асхат Аймагамбетов на республиканском форуме первичных партийных организаций правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»). Об этом 14 ноября сообщает агентство «Казинформ».

Заместитель министра представил новшества в общем образовании, которые предлагается ввести новым законом о статусе педагога. Аймагамбетов добавил, что среди стран СНГ Казахстан занимает первое место по нагрузке на детей в школах. Поэтому необходим сократить нагрузку школьников, что скажется на нагрузке учителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году правительство Казахстана планирует выделить на повышение заработных плат учителям 129 млрд тенге ($350 млн по курсу на 25 октября).

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