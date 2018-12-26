Верховный суд РФ удовлетворил жалобу НМТП по спору с ФАС

Москва, , 13:16 — REGNUM Президиум Верховного суда (ВС) России признал незаконным решение Федеральной антимонопольной службы о штрафе для Новороссийского морского торгового порта (НМТП) по делу о тарифах на перевалку грузов в портах, об этом сообщили в пресс-служба ВС.

«Президиум удовлетворил жалобу НМТП», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в октябре юристы НМТП подали жалобу в Верховный суд на решение первой инстанции суда по спору с Федеральной антимонопольной службой относительно параметров тарифообразовании в порту Новороссийск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября ВС РФ своим решением поддержал ФАС в споре с НМТП по делу о тарифах.

Читайте также: Надзорная жалоба НМТП по спору с ФАС отклонена

Читайте ранее в этом сюжете: Юристы НМТП подали в президиум ВС РФ жалобу по делу о тарифах