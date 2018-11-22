Надзорная жалоба НМТП по спору с ФАС отклонена

Москва, , 10:41 — REGNUM Надзорная жалоба «Новороссийского морского торгового порта» (НМТП) на определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда, отклонена. Такое решение, как передает «Коммерсантъ», принял Верховный суд (ВС) России.

«Судья не нашла оснований для передачи дела на рассмотрение президиума Верховного суда», — передает вещатель.

Жалоба юристов НМТП на решение первой инстанции суда по спору с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) относительно параметров тарифообразовании в порту Новороссийск поступила в президиум Верховного суда России 17 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября ВС РФ своим решением поддержал ФАС в споре с НМТП по делу о тарифах.

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