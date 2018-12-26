В России подсчитали потери предприятий от хакерских атак

Москва, , 10:44 — REGNUM С января по декабрь 2018 года от киберпреступников пострадало около половины крупных предприятий в регионах России. Об этом со ссылкой на исследование компании Positive Technologies сообщает 26 декабря РИА Новости.

По данным экспертов, в 2018 году 82% опрошенных представителей компаний сообщили, что из предприятия подвергались атакам хакеров. Отмечается, что среди нефтегазовых предприятий 75% компаний подвергались нападениям. Также атакованы были 52% промышленных, 46% государственных и 45% финансовых организаций.

По сведениям специалистов в сфере безопасности, финансовые потери понесла почти треть (32%) атакованных компаний, 25% предприятий понесли убытки из-за простоя вследствие нападений хакеров. 43% пострадавших организаций понесли ущерб в размере до 500 тыс. рублей, 8% — от 5 до 19 млн, 3% — от 10 до 20 млн.

На первом месте (60%) среди угроз находились попытки заражения вирусами, майнерами и другими типами вредоносных программ, фишинговым атакам подверглись 57% атакованных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2017 по август 2018 года в семь раз выросло количество заблокированных Банком России сайтов «лжебанков».

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