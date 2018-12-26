В Хабаровском крае построят завод по производству топливных гранул

Советская Гавань, Хабаровский край, , 08:16 — REGNUM В Хабаровском крае новый резидент свободного порта «Восточная торговая компания» построит деревообрабатывающий комплекс, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Предприятие будет производить профильные пиломатериалы глубокой переработки из сухих хвойных пород и топливные гранулы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проекта стоимостью 110,6 млн рублей будет реализован в рамках территории свободного порта в Советско-Гаванском районе края. На предприятии будет создано 254 рабочих места.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из крупнейших в дальневосточном регионе молокозаводов принял решение построить на территории опережающего развития «Хабаровск» компанию «Грин-Агро». Стоимость проекта оценивается в 481,3 млн рублей. Предполагается, что его реализация обеспечит 153 рабочих места для жителей Хабаровского края.

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