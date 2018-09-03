В Хабаровске построят молокозавод за 480 млн рублей

Хабаровск, , 07:29 — REGNUM Один из крупнейших в дальневосточном регионе молокозаводов планирует построить на территории опережающего развития «Хабаровск» компанию «Грин-Агро», сообщает 3 сентября пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

Стоимость проекта оценивается в 481,3 млн рублей. Предполагается, что его реализация обеспечит 153 рабочих места для жителей Хабаровского края. Планируемое время ввода завода в эксплуатацию — 2021 год.

«Грин-Агро» уже представлена в Хабаровском крае, запуск производства позволит наполнить местный рынок качественной молочной продукцией», — сообщил управляющий директор компании «Грин Агро — Хабаровск» Богдан Хилько.

Проект будет рассчитан на выпуск широкой линейки продукции путем переработки натурального молока на автоматизированном и технологичном оборудовании.

Добавим, в настоящее время статус резидентов ТОР «Хабаровск» получили 32 инвестора, реализующие проекты на общую сумму 35,1 млрд рублей. Создаваемые ими предприятия позволят создать в регионе 3222 новых рабочих места.

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