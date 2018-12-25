Тезис «денег нет, но вы держитесь» будет актуален и в 2019 году – мнение

Москва, , 13:53 — REGNUM Заявления российских властей о том, что уже во второй половине в 2019 году российским гражданам станет легче жить, как минимум спорны. Мировая экономика находится на грани рецессии, и многие показатели на это указывают. По различным оценкам, рост мировой экономики оценивается в 3,5%. По оценкам ФРС США, американская экономика вырастет на 2,3%. Снижаются темпы роста ВВП Китая. Все прогнозы в течение года подверглись переоценке в худшую сторону. Рост ВВП еврозоны в 2019 году оценивается в 1,9%, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Центра аналитической информации ГК TeleTrade Сергей Лысаков.

Всё это, по его мнению, важно для России. Страна не существует в изолированном мире, а ведет активную торговлю со всеми странами, и на российскую экономику влияют все мировые тенденции. Поэтому и торговые войны между США и Китаем, Евросоюзом и процентная ставка ФРС США, которая вырастет минимум один раз с текущих значений в 2,5%, оказывают влияние на курс российского рубля, а значит, и стоимость импорта и экспорта, на спрос на российские товары за рубежом, поступление валюты в страну и спрос на российские активы из-за рубежа.

«Конечно, существуют и специфические проблемы в самой экономики России, которые только усугубляются внешним давлением. Тезис «денег нет, но вы держитесь» будет еще более актуален в 2019 году.

Повышение налоговой нагрузки за счет роста НДС, акцизов на бензин, роста тарифов на ЖКХ, налогов на имущество больно ударит по карманам российских граждан. Все это вместе со снижающимся курсом рубля отразится в ценах товаров и услуг. Российские власти уже пересмотрели даже официальный прогноз по инфляции на 4,1%, что, надо заметить, выше ориентира, установленного ими же в 4%. В 2019 году уже по оптимистичным оценкам инфляция составит 5−6%. И это официальные прогнозы», — отметил эксперт.

Реальность может оказаться более суровой, особенно для наиболее бедных граждан, где инфляция вполне может превысить 10%. Не стоит забывать, что Банк России возобновит покупки валюты для бюджета уже с середины января 2019 года, а также частично будет закупать валюту на рынке в счет тех сумм, которые не были направлены на эти цели последние четыре месяца.

По его словам, речь может идти о сотнях миллиардов рублей в месяц. В конце прошлой недели было видно, как действия Банка России, предоставивших средства почти в 100 млрд рублей одному из американских фондов на закупку валюту обрушили курс за два дня практически на 2 рубля. Теперь можно представить, что произойдет, когда на рынок выйдут сотни миллиардов рублей и возникнет дефицит валюты.

«Заметна тенденция к снижению качества продовольственных товаров и ухода производителей в более дешевый ценовой сегмент, а значит, качество продуктов, которые могут позволить себе люди со средними доходами, неизбежно будет падать.

Последние тенденции снижения цен на нефть, а соответственно, и поступлений в российский бюджет, дадут о себе знать уже весной наступающего года. В той или иной степени это скажется на объемах финансирования государственных программ. Безусловно, часть недополученных доходов будет компенсирована из Фонда национального благосостояния. Но немного — и только в том случае, если цена на нефть провалится ниже 40 долларов за баррель», — полагает Лысаков.

Реальные доходы населения будут и далее снижаться. Заявления о том, что тенденция их падения последние четыре года преодолена, не заслуживает доверия. Это не подтверждается косвенными показателями, в частности аналогичным ростом розничного товарооборота. Весьма вероятно, что и в 2019 году номинальные зарплаты будут повышаться у незначительного количества граждан, а у большинства в лучшем случае останутся на текущих уровнях, а значит, кошельки россиян будут пустеть ускоренными темпами.

«Опасной тенденцией является рост долгов граждан. Развитие микрокредитования под безумные проценты до зарплаты, ускоренный рост банковского кредитования населения делает все большее число граждан банкротами. Спасать их никто не будет. То есть количество бедных будет только увеличиваться. В случае возможной мировой рецессии в ближайшие 2−3 года в дальнейшем ситуация ухудшится драматически.

Санкционное давление на Россию в 2019 году будет нарастать. Большой удачей будет, если не будет принято новых санкций в отношении России. Но это маловероятно. Позитивных тенденций, которые бы говорили о возможном улучшении ситуации в 2019 году, нет. Незаметны они и для того, чтобы говорить об улучшении ситуации в 2020 году», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал начало 2019 года сложным периодом для экономики России. Он связывает это с демографической ситуацией в стране.

Читайте также: Орешкин назвал главный сдерживающий фактор роста экономики России