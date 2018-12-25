Мечта о новостройке: что будет с ценами в 2019 году

Москва, , 11:41 — REGNUM В России покупка квартиры в новостройке в 2019 году может сильно осложниться для всех участников этого процесса ‑ и для продавца, и для покупателя. Первые столкнутся с возможностью реализации квадратных метров только после завершения строительства, вторые будут вынуждены платить больше, чем ранее, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Новый регламент отражен в поправках в закон о долевом строительстве. Их депутаты Госдумы РФ до зимних каникул успели принять во втором чтении. С 1 июля 2019 года застройщики будут обязаны продавать квартиры через специальные эскроу-счета в проектах, которые были разрешены к строительству не позднее 1 июля 2018 года. Чтобы получить доступ к такому счету, компания должна закончить проект. Скорее всего, под эту идею попадут все новостройки.

«Новые инициативы приведут к росту цен на квадратный метр, а это способно вогнать динамичный рынок деведопмента в депрессию. Для застройщика стресс увеличится в разы. Во-первых, срок реализации проекта должен быть меньше, чтобы строители не успели увязнуть в долгах.

Ускорение стройки приведет к росту цены, в среднем на 5−15%, а то и больше. Плюсом к этому пойдет рост НДС, увеличение расходов на административные ресурсы и ряд других трат. В результате квадратный метр в новостройке обойдется существенно дороже, на 20% к текущим ценам», — пояснила эксперт.

В будущем, вероятно, рынок жилищного строительства в России пойдет по пути реорганизации: частных застройщиков будет становиться все меньше, а проектов компаний с госучастием все больше. Монополизация цен на жилье — не самый лучший подарок, который могли получить российские граждане. Яркие индивидуальные проекты останутся в прошлом, типовая застройка с годами станет почти что единственным вариантом.

«Что делать? Можно внести залог за понравившуюся квартиру до вступления в силу нововведений или попробовать договориться с застройщиком об индивидуальных условиях. Однако с большой долей вероятности, ценники уже успели вырасти, хотя и немного», — высказала свое мнение Бодрова.

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