В России насчитывается около 97 тыс. обманутых дольщиков

Москва, , 12:23 — REGNUM В России по данным на 1 октября 2018 года в региональные планы-графики восстановления прав обманутых дольщиков включено 898 проблемных объектов, на 1 января этот показатель составлял 836, сообщается на сайте «Дом.РФ» (ранее АИЖК).

Из перечня проблемных за девять месяцев было исключено 49 объектов, но при этом добавилось 67 проблемных объектов, то есть стало 903.

В регионах России планы-графики восстановления прав обманутых дольщиков включено 37,6 тыс. человек. При этом всего в России в долгостроях зарегистрировано 96,845 тыс. договоров долевого участия.

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Как сообщало ИА REGNUM, очень острой назвал проблему обманутых дольщиков президент РоссииВладимир Путин. В жилищном строительстве нужно навести порядок, заявил он 20 декабря в ходе большой пресс-конференции в Москве.

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