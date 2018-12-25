Россия обещает обеспечить ЕС газом независимо от соглашения с Киевом

Москва, , 07:22 — REGNUM Никакие обстоятельства не помешают России выполнить свои обязательства перед Евросоюзом по заключённым контрактам на поставку газа. Такое заявление газете «Коммерсантъ» сделал министр энергетики России Александр Новак.

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«При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным «Газпромом» долгосрочным контрактам. В этом смысле европейские потребители будут обеспечены необходимым объёмом», — заверил министр, отвечая на вопрос о наличии у Москвы плана на случай, если к концу 2019 года России и Украине не удастся достичь договорённостей и заключить новый контракт по транзиту газа.

Новак отметил, что Москва готова встречаться с Украиной и обсуждать вопросы транзита газа, однако на возможность вести диалог негативно влияют судебные разбирательства «Нафтогаза» с «Газпромом». При этом, по словам министра, «Газпром» готов как одну из опций рассматривать подписание мирового соглашения, которое бы удовлетворило обе стороны.

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Как сообщало ИА REGNUM, договоренности Москвы и Киева о транзите газа через Украину истекают в 2019 году. В середине декабря вице-президент Европейской комиссии по энергосоюзу Марош Шефчович пригласил представителей России и Украины в Брюссель для проведения в январе 2019 года очередной консультационной встречи по вопросам транзита российского газа. Напомним, экспертные технические трехсторонние консультации по этому вопросу прошли в начале и в середине сентября. А первая встреча, в которой принимали участие Марош Шефчович и министры энергетики, состоялась летом, но никаких результатов не принесла— стороны обменялись мнениями.

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