Киеву и Москве нужно уладить противоречия ради транзита газа — эксперт

Киев, , 14:28 — REGNUM Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский назвал продажу 49% акций оператора украинской газотранспортной системы «слишком высокой ценой» для гарантий транзита российского газа по территории Украины. Об этом Землянский заявил 11 сентября в эфире одного из украинских телеканалов.

«По большому счету, мы отдаем контроль над собственной газотранспортной системой некоему двустороннему консорциуму. Например, это будут Германия и Россия или Франция и Россия. Не суть важно, какая компания зайдет. Они будут диктовать те условия, которые посчитают наиболее приемлемыми для Украины. Мы отдаем половину доходов от транзита только за то, что стороны сядут и договорятся. А, простите, не слишком ли высокая цена, чтобы сесть за стол переговоров, чтобы договориться о продолжении транзита?» — задался вопросом Землянский.

В 2017 году Украина заработала на транзите российского газа около 3 млрд долл.

Он сообщил, что новый собственник украинской ГТС должен получить гарантии транзита непосредственно от «Газпрома».

"На повестке дня должен встать вопрос изменения законодательства. Во-вторых, сама эта инициатива вызывает ряд вопросов. Как она будет реализовываться, каков будет механизм? Если мы хотим продать часть газотранспортной системы компании, которая обеспечивает транзит, это значит, что компания будет находиться в прямой связке с «Газпромом». Она должна получить гарантии непосредственно от «Газпрома», — сказал Землянский.

По его словам, руководство Национальной акционерной компании «Нафтогаз» сделало «пустое предложение» правительству Украины.

«НАК заявляет о том, что 49% акций стоят около 7 млрд долл, без перспективы, без гарантий транзита. На эту сумму, на эту сделку вообще никто не пойдет. Речь должна идти о том, что сторона принимающая участие в таком предприятии, должна иметь железобетонные гарантии со стороны Москвы о том, что украинский маршрут будет загружен теми объемами, которые позволят компенсировать затраты. Ответа на этот вопрос нет. Пока это пустое предложение», — добавил Землянский.

Он также считает, что Киев и Москва должны урегулировать политические споры, чтобы решить вопрос транзита российского газа после 2019 года.

«Без политического урегулирования между Киевом и Москвой реализация крупного, межгосударственного, многостороннего проекта по использованию украинской ГТС после 2019 года невозможна», — подчеркнул Землянский.

Как сообщалось, ранее «Нафтогаз Украины» предложил премьер-министру Владимиру Гройсману продать 49% акций оператора украинской газотранспортной системы. В «Нафтогазе» считают, что акции можно продать компании, которая гарантирует сохранение доходов Украины от транзита газа.

«Стоимость ГТС, по оценке авторитетной международной компании, составляет около 14 млрд долларов. Украинское законодательство позволяет квалифицированному международному партнеру приобрести до 49% в уставном капитале оператора ГТС Украины. Если международный партнер заплатит соответственно 7 млрд долларов за 49% акций оператора ГТС, то такая инвестиция может рассматриваться как определенная гарантия сохранения доходов от транзита на текущем уровне. Только партнерство, которое будет непосредственно направлено на реализацию стратегической задачи сохранения ключевой транзитной роли, будет соответствовать интересам Украины», — говорится в письме «Нафтогаза».

Напомним, в ноябре 2016 года на Украине был формально создан независимый оператор газотранспортной системы Украины — ПАО «Магистральные газопроводы Украины». К 2018 году кабмин завершил процесс регистрации «Магистральных газопроводов Украины», а также назначил наблюдательный совет нового независимого оператора ГТС. Акции МГУ уже зарегистрированы комиссией по ценным бумагам. Также был утвержден план корпоративного управления этой компанией и решен вопрос ее финансирования. Согласно газовому контракту с российским «Газпромом», Украина не имеет права выделить из структуры «Нафтогаза» отдельного оператора ГТС без согласия российской стороны.