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Контрафакт в лёгкой промышленности снизился на 10% — Мантуров

Экономика

Около 375 млрд рублей вышло из серой зоны

Москва, 24 декабря 2018, 15:41 — REGNUM  Минпромторг РФ большое внимание уделяет качеству продукции. Благодаря созданной госкомиссии по противодействию незаконному обороту продукции, создана нормативная база. Об этом сегодня, 24 декабря, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, в связи с этим произошло снижение фальсификата, контрафакта и нелегальной продукции только в лёгкой промышленности на 10% за три года, около 375 млрд рублей вышло из серой зоны.

«Естественно, это дополнительные поступления налогов в бюджет. Сокращению товаров с низкими потребительскими свойствами способствует и развитие Роскачества», — отметил Манутров.

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