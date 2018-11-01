В Подмосковье число преступлений с контрафактом выросло на 15%

Красногорск, , 13:43 — REGNUM В Московской области выросло число преступлений, связанных с подделкой продукции. За девять месяцев года зафиксирован рост в среднем на 15%, сообщил 1 ноября журналистам заместитель начальника Главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) по региону Александр Бутковский.

Средний рост на 15% отмечен по сравнению с первыми девятью месяцами 2017 года, однако по ряду позиций отмечен рост на 3% или 7%. Чаще всего в этом году подделывали алкоголь и текстильную продукцию.

В Мытищах, Химках, Электростали, Коломне и других городах выявлены 17 цехов, где производили алкогольный контрафакт. Изъято свыше 2 млн единиц бутылок поддельного алкоголя, более 60 тыс. литров этилового спирта и свыше 2,5 млн поддельных федеральных специализированных марок.

В Одинцово, Ступино, Орехово-Зуево и других регионах Подмосковья нелегально производили одежду. На шести выявленных предприятиях работали иностранцы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму был внесен законопроект, ужесточающий наказание за оборот алкоголя и спирта без лицензии.

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