ОПЕК+ для поддержки рынка может еще сократить нефтедобычу

Вашингтон, , 09:37 — REGNUM Представители стран-членов ОПЕК+ не исключают продления сроков действия принятого ранее в декабре соглашения по сокращению добычи нефти, заявил глава ОПЕК и министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейль аль-Мазруи. Об этом сообщает 23 декабря Bloomberg.

По словам аль-Мазруи, страны ОПЕК+ внимательно изучили вынесенное ранее решение по новому сокращению добычи нефти и при необходимости картель готов пойти на продление его сроков действия. Также организация может дополнительно еще понизить объемы нефтедобычи, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 21 декабря на торгах в Лондоне продолжался обвал цен на нефть. Баррель нефти марки Brent подешевел на 2,3%, до $53,51.

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