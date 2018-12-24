На нефть влияют технические факторы, а не фундаментальные

Москва, , 07:11 — REGNUM На торгах в Лондоне 21 декабря продолжался обвал цен на нефть. Баррель нефти марки Brent подешевел на 2,3%, до $53,51, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

В пятницу вышел еженедельный отчет от Baker Hughes по количеству активных буровых установок в США, которое за неделю выросло на 10 единиц, до 883. Эта статистика только добавила негатива нефтяному рынку.

Но есть и позитивные новости: в западных СМИ появились сообщения, что в I полугодии 2019 года страны, входящие в ОПЕК, готовы сократить совместно добычу более чем на 3%. Изначально планировалось, что в рамках достигнутого соглашения ОПЕК сократит добычу нефти только на 2,5%. Данная новость, пока не получившая официального подтверждения, была проигнорирована рынком.

Биржевые игроки пока предпочитают смотреть вниз. Похоже, что на цену влияют исключительно технические факторы, а не фундаментальные, и психология трейдеров «покупать страшно, а продавать ещё не поздно». Прогноз по стоимости нефти марки Brent на сегодня, 24 декабря, $53−55 за баррель.

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