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В Польше обеспокоены возможным оттоком мигрантов с Украины в Германию — СМИ

Экономика

От четверти до половины украинских мигрантов могут уехать из Польши

В Польше обеспокоены возможным оттоком мигрантов с Украины в Германию — СМИ
Оноре Домье. Беженцы. 1850

Берлин, 24 декабря 2018, 08:10 — REGNUM  Если Германия примет закон о трудоустройстве иностранцев, Польшу покинет как минимум 500 тыс. граждан Украины, сказано в статье, опубликованной 23 декабря в немецкой газете Die Welt.

«Согласно умеренному сценарию, который мы считаем реалистичным, польский рынок труда покинут 500 тысяч украинцев. Негативный сценарий предполагает, что их будет в два раза больше», — заявил представитель Союза предпринимателей и работодателей Польши Якуб Бинковский.

В издании отметили, что на территории Польши проживает около двух млн украинских мигрантов, убежища в стране попросили всего несколько сотен из них.

Союз предпринимателей и работодателей всячески способствует привлечению украинских мигрантов в страну, а также просит правительство Польши принять меры по их дальнейшей ассимиляции.

Напомним, 19 декабря правительство Германии согласовало текст закона об иммиграции, который позволит с 2020 года привлекать на работу граждан иных государств, не входящих в Евросоюз, и в частности граждан Украины.

Теперь законопроект должен одобрить бундестаг.

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