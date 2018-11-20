Правительство Германии согласовало первый иммиграционный законопроект

Берлин, , 14:55 — REGNUM Партии правящей коалиции Германии достигли соглашения по тексту первого иммиграционного закона страны, передает телеканал N-TV 20 ноября.

Проект первого иммиграционного закона гласит: имеющие отсрочку по депортации беженцы в будущем смогут трудоустраиваться, как и иностранцы, имеющие квалификацию и трудовой договор.

Законопроект облегчает правила устройства на работу для иностранцев, прибывающих из-за пределов Европейского союза. В будущем в Германии сможет любой, кто сможет предъявить трудовой договор и имеет признанную квалификацию.

Отменяется проверка профпригодности мигранта для устройства на работу. Также имеющие профессиональную подготовку смогут въезжать на определенный срок в Германию для поиска работы. Новые правила будут действовать на экспериментальной основе в течение пяти лет.

Кроме того, пребывание в Германии будет разрешено с целью дальнейшего повышения квалификации. Мигранты, устроившиеся на профессиональную учебу, не смогут быть депортированы и получат право работать в стране еще два года после окончания учебы.

Кабинет министров должен одобрить законопроект 19 декабря.