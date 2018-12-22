Россия может потерять единственного в Европе заказчика SSJ100

Москва, , 04:53 — REGNUM Ирландская авиакомпания CityJet может разорвать сотрудничество с компанией «Гражданские самолеты Сухого» и отказаться от самолетов SSJ100. Об этом рассказал журналистам президент ГСС Александр Рубцов.

По его словам, ирладская CityJet изменила бизнес-модель, в связи с чем российской стороне придется диверсифицировать соглашение с ней. Руцов не исключил «разные повороты» в судьбе этого контракта и предположил, что ситуация прояснится в первом квартале 2019 года.

Он рассказал также, что мексиканская авиакомпания Interjet намерена передать 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в лизинг другим перевозчикам и готова сделать заказ на восемь новых самолетов. Спрос в Латинской Америка и других странах на SSJ100 есть, добавил Рубцов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года CityJet и ГСС заключили соглашение о поставках ирландской стороне 15 самолетов SSJ100. Договор предусматривал завершение поставок до конца 2019 года и опцион на 16 воздушных судов.

Читайте также: Бельгийская авиакомпания отказалась от «Суперджетов»