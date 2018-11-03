Бельгийская авиакомпания отказалась от «Суперджетов»

Брюссель, , 01:35 — REGNUM Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines решила отказаться от эксплуатации от российских самолетов SSJ-100, сообщает L'Echo.

По словам издания, компания отказалась от российских самолетов из-за технических неисправностей авиалайнеров. Издание сообщает, что авиакомпания в прошлом году взяла в лизинг четыре «суперджета», однако уже этим летом у самолетов начали возникать технические неисправности, в результате чего пришлось отменять или переносить часть рейсов.

При этом пресс-секретарь авиакомпании Ким Даенен подчеркнул, что не сомневается в качестве самолетов «Сухого», однако техническое обслуживание их очень трудозатратно. Российские самолеты компания планирует заменить канадскими CRJ-900.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) получила от государства субсидии в размере 9,8 млрд рублей на покупку восьми самолетов SSJ-100. Сообщается, что эти самолеты будут переданы российским операторам авиаперевозок для выполнения региональных рейсов.

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