В Минсельхозе РФ рассказали о влиянии торговой войны на поставки мяса в КНР

Москва, , 11:43 — REGNUM Торговая война между Соединенными Штатами и КНР может ускорить выход российской свинины и говядины на китайский рынок, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«С учетом определенных проблем, которые у них (Пекина) сейчас есть в отношениях с американскими партнерами, есть шанс, что мы быстрее это сделаем и повезем нашу продукцию, свинину и говядину (на рынок Китая)», — цитирует РИА Новости Патрушева.

Министр напомнил, что Москва долго добивалась начала поставок зерна в Китай, и эта задача была решена, «так будет и по другой номенклатуре товаров». Так, в ближайшее время Россия начнет поставки на китайский рынок замороженного мяса птицы и молочной продукции.

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Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году Китай сохранит статус крупнейшего потребителя продовольствия из России, увеличив объем закупок по сравнению с прошлым годом, в котором продовольственный импорт превысил миллиард долларов. Основными статьями экспорта в Китай для России остаются рыба и морепродукты.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее торговое представительство США перенесло запланированное повышение торговых пошлин на товары из Китая на март 2019 года. В ведомстве такой шаг объяснили тем, что президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин достигли договорённости на саммите «большой двадцатки» в Аргентине.