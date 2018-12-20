Заставили «включить» мозги: Путин о санкциях

Москва, , 13:35 — REGNUM Конечно, санкции влияют и не тех на кого направлены, и на тех, что их вводит. Может в меньшей степени, но влияют, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент .

Так, по его словам, во многих странах Евросоюза очень высокая безработица, например, в Испании 15%, в России — только 4,8%. но негатив от санкций обоюден.

«Но от санкций для России, в частности, есть и плюсы. Санкции заставили включить мозги и начать развивать различные сферы экономики», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, в 12:00 по мск состоится ежегодная большая пресс-конференция главы российского государства Владимира Путина. На это мероприятие аккредитованы рекордное количество журналистов — 1702.

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