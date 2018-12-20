Санкции связаны с ростом могущества России – Путин

Москва, , 13:29 — REGNUM Россия почти всю свою жизнь живёт при каких-то ограничениях или санкциях. История XIX, XX века — всегда одно и то же. Если посмотреть дипломатическую переписку конца XIX начала XX века, то также призывали навести порядок на Кавказе и т. д, заявил 20 декабря на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Про мнению президента, санкции связаны с ростом могущества России. «Думали, что страны такой-то уже нет, а она есть и надо с ней считаться.

«Российская экономика адаптировалась к внешним ограничениям. После введения санкций падение ВВП 2,5% составило — меньше, чем во время прошлого кризиса», — указал Путин.

По словам Путина, в Минфине США считают падение 2,5% ВВП в 2015 году связано только на одну треть с санкциями, а на две трети — с падением цен на энергоресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, в 12:00 по мск состоится ежегодная большая пресс-конференция главы российского государства Владимира Путина. На это мероприятие аккредитованы рекордное количество журналистов — 1702.