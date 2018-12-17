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Две новые станции метро откроют в Москве до Нового года

Общество

До конца года будут ведены в эксплуатацию станции «Беломорская» и «Савёловская»

Две новые станции метро откроют в Москве до Нового года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Московский метрополитен

Москва, 17 декабря 2018, 21:59 — REGNUM  Строительство станций «Беломорская» Замоскворецкой линии и «Савеловская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена будет завершено до конца текущего года. Об этом сообщил на пресс-конференции 17 декабря руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

Он также сообщил, что за десять месяцев 2018 года в Москве были открыты 15 новых станций метрополитена.

В частности, был открыт участок Большой кольцевой линии от станции «Деловой центр» до станции «Петровский Парк», заработал участок Люблинско-Дмитровской линии от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская», открыта Калининско-Солнцевская линия от станции «Раменки» до станции «Рассказовка».

Всего, по словам главы департамента транспорта, с начала года введено в эксплуатацию 32 километра линий подземки, что является «рекордными показателем».

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Строительство метрополитена
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