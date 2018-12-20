Изменения в учёте электроэнергии не приведут к повышению тарифа — Россети

Москва, , 07:51 — REGNUM Внедрение интеллектуальных систем учета электроэнергии не приведет к превышению предельных уровней тарифов на передачу, устанавливаемых ФАС России, заявил генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Ливинский поддержал принятие Госдумой РФ в третьем чтении закона, направленного на развитие интеллектуальных систем учета электроэнергии в России. По его словам, до настоящего времени в федеральном законе «Об электроэнергетике» отсутствовало понятие «интеллектуальная система учета электроэнергии», а изменения приведут к упорядочиванию ситуации в системе электроснабжения.

«Не скрою, принятию Госдумой в третьем чтении законопроекта предшествовали ожесточенные дискуссии, было немало противников внедрения единых стандартов учета. Отрадно, что в течение года нам удалось найти много единомышленников, доказать важность этой работы, в результате которой выиграют все участники рынка», — сказал глава «Россетей».

Напомним, особенностью новых электросчётчиков станет возможность их присоединения к интеллектуальным системам учета электроэнергии. Безвозмездное предоставление минимального набора функция для учёта электроэнергии предлагается ввести после 1 января 2022 года. Выпуском «умных счётчиков» займётся совместное предприятие холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) и компании «ПКК Миландр».

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