В России освоят производство «умных» счетчиков электроэнергии

Москва, , 15:08 — REGNUM Соглашение о создании совместного предприятия по производству «умных» счетчиков электроэнергии заключили холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) и компания «ПКК Миландр», которая специализируется на разработке и производстве интегральных микросхем. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

Созданная компания сосредоточится на производстве интеллектуальных приборов учета, оно разместится на мощностях предприятий «Росэлектроники». Предполагается, что объём производства составит 1,5 миллиона счетчиков в год, а новое предприятие окупится в течение года.

Особенностью приборов станет использование в них серийно выпускаемых интегральных микросхем российской разработки.

«Мы выстраиваем полностью отечественную интеллектуальную систему учета электроэнергии — на территории России создается и ЭКБ, и аппаратура, и системное программное обеспечение», — сообщили в «Росэлектронике».

Такой подход, отмечает источник, позволит не только сократить зависимость от иностранных комплектующих, но и будет способствовать наращиванию объемов производства гражданской продукции на предприятиях холдинга.

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