Не от хорошей жизни: почему компании намерены сокращать сотрудников

Москва, , 14:33 — REGNUM По официальным данным, безработица в России стабильно падает и находится на минимальных уровнях. В октябре 2018 года безработных в России официально зарегистрировано 3,6 млн человек или 4,7% всех трудоспособных граждан. Надо понимать, что как безработных учитывают только тех, кто не имеет постоянной работы или занятия и активно таковое ищут. Но если посмотреть на уровень занятости населения, то около 40% граждан старше 15 лет не работают и работу не ищут, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Центра аналитической информации ГК TeleTrade Сергей Лысаков.

Почти половина трудоспособного населения России вовлечены в теневую экономику, то есть получают полностью или частично зарплаты в конвертах, не оформляются согласно трудовому законодательству, работают на себя. При этом доля занятых в теневом секторе за последние три года увеличилась почти в два раза. По этому показателю Росияя уже на уровне передовых африканских стран и Пакистана. Компании сокращают сотрудников не от хорошей жизни. Многие заранее готовятся как минимум к стагнации и даже возможному спаду деловой активности в России.

«Растущее налоговое бремя и себестоимость продукции при одновременном спаде спроса делают многие производства, за исключением экспортоориентированных, невыгодными. Тут либо оптимизировать налоги, либо сокращать затраты. Активное внедрение современных технологий, в том числе и пресловутого искусственного интеллекта, роботов приводят к дополнительному сокращению рабочих мест, ставят под угрозу даже целые профессии. В их числе и медиа. Качественные независимые СМИ стоят денег, а в условиях тотальной зачистки медиаполя конкуренция очень низкая. Без государственного финансирования независимому СМИ выжить крайне затруднительно», — пояснил эксперт.

Сотрудников маркетинга сокращают просто в рамках оптимизации расходов. Так часто происходит в преддверии кризиса. Эффект от пенсионной реформы 2018 года в полной мере еще только предстоит прочувствовать, когда безработные люди пенсионного возраста начнут формировать настоящую армию безработных. К ним уже начинают присоединяться люди предпенсионного возраста. Работодатели ожидаемо избавляются от таких сотрудников, переводя их за штат или просто увольняя.

«Ждать создания дополнительных рабочих мест в России в масштабах, позволяющих серьезно компенсировать нарастающее количество безработных, увы, не приходится. Поэтому неквалифицированным сотрудникам придется соглашаться на сокращение своей зарплаты или срочно переобучаться на перспективные профессии. Не все смогут, и даже из тех, кто выучится, не все будут востребованы.

В целом погоду на рынке труда будет диктовать работодатель. Альтернативой является пополнение армии самозанятых, и это весьма вероятное развитие событий в ближайшей перспективе. Официально безработица сильно не вырастет, хотя всплеск скрытой безработицы наблюдается уже последние три года. Позитивных сценариев не просматривается», — высказал свое мнение Лысаков.

Как сообщало ИА REGNUM, почти четверть (23%) работодателей в России намерены сократить своих сотрудников в 2019 году.

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