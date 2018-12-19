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В Росконтроле изучили популярные наборы шоколадных конфет

Экономика

«Четыре из семи можно дарить», — заключили эксперты

В Росконтроле изучили популярные наборы шоколадных конфет
Шоколадные конфеты

Москва, 19 декабря 2018, 10:10 — REGNUM  Эксперты Росконтроля и организации «Ростест-Москва» исследовали состав шоколадных конфет семи популярных брендов. В четырех случаях продукция признана соответствующей указанному в маркировке стандарту, говорится в отчете на сайте Росконтроля.

В тестах участвовали конфеты с начинкой из орехов, расфасованные в подарочные коробки. Продукция брендов Ferrero Rocher, Fine Life, «Бабаевский» и «Вдохновение» не вызвала нареканий — конфеты безопасны, не содержат консервантов и соответствуют заявленному ГОСТу.

В конфетах «Красный Октябрь» выявлено высокое содержание трансжиров, в шоколадную глазурь конфет «Белочка» не доложили масла какао, а продукция «А. Коркунов» отличилась недостоверной маркировкой.

«Четыре из семи можно дарить», — заключили эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты изучили пресервы из сельди пяти популярных брендов, представленные на российских прилавках. Четыре образца продукции оказались в черном списке.

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