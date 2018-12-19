Мэр Новосибирска назвал историческим решение вернуть часть налоговых сборов

Новосибирск, , 08:53 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает, что решение о возврате 10% доходов от упрощённой системы налогообложения в казну муниципалитета является «историческим». Такое заявление Локоть сделал на итоговой пресс-конференции накануне, 18 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, согласно новому региональному закону, 10% доходов от упрощённой системы налогообложения будут переданы в бюджеты городских округов и муниципальных районов.

«…Историческое решение, — заявил мэр Новосибирска. — Межбюджетные отношения переходят в другую плоскость и демонстрируют, что мы — город и область — работаем вместе, в одной упряжке и настроены на решение наших общих задач».

По прогнозам, в 2019 году в бюджет Новосибирска поступит 1,1 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2014 года 10% НДФЛ, собираемых в Новосибирске, перераспределялись в пользу регионального бюджета. Неоднократно городские власти, включая мэра и депутатов горсовета, ставили вопрос о возвращении муниципалитету этих средств.

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Анатолий Локоть заявлял, что городские власти столкнулись с необходимостью сдерживать расходную часть бюджета, так как муниципалитет лишился 3,5 млрд налоговых доходов и с этого момента ощущается «острейший дефицит бюджета».

3 декабря на заседании правительства области был одобрен законопроект, согласно которому часть доходов от упрощённой системы налогообложения будет передана в бюджеты городских округов и муниципальных районов.

Нормативы отчислений для муниципальных районов составят 30%, а для городских округов и города Новосибирска — 10%.

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