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Фургал сократил доплаты к пенсиям губернатора, чиновников и депутатов

Экономика

Доплаты снижены более чем в два раза

Хабаровск, 19 декабря 2018, 08:33 — REGNUM  Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал более чем в два раза сократил доплаты к пенсиям высших должностных лиц региона, включая главу края. Фургал подчеркнул при этом, что данный шаг является мерой по приведению в порядок нормативной базы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Постановление, которое действовало до моего прихода, не выдерживает никакой критики. Я считаю его неправомерным. Такие высокие доплаты к пенсиям, которые были установлены краевой думой ранее, недопустимы. Размер доплат сократится в два раза, а в некоторых случаях и больше», — прокомментировал свое решение Сергей Фургал.

По словам главы региона, экономия, полученная от сокращения доплат, составит около 9 млн рублей в год. Средства будут направлены на социальные нужды.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из самых скандальных новостей последних месяцев в Хабаровском крае стало известие о том, что депутат Законодательной думы Хабаровского края Татьяна Мовчан получила доплату к пенсии в размере 187 тыс. рублей. Доплата ежемесячная, она, согласно подписанному экс-губернатором края Вячеславом Шпортом постановлению, положена была всем парламентариям.

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