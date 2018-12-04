Долги по зарплате в России превышают 3,2 млрд рублей

Москва, , 15:00 — REGNUM В России на начало ноября работодатели имели задолженность по заработной плате перед 46,7 тыс. сотрудников. Почти половина из них (47%) — работники обрабатывающих производств, 20% — строительства. Об этом 4 декабря сообщает Роструд.

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Суммарная задолженность по заработной плате в стране по состоянию на начало ноября составила 3,209 млрд рублей. При этом в 2018 году совместными усилиями удалось погасить многомиллионные долги по зарплате. Так, более 350 млн рублей выплачено работникам ООО «Стройгазконсалтинг 2» в Санкт-Петербурге. Ещё 125,9 млн рублей задолженности погашено перед работниками оренбургского ООО «Уралэлектрострой». Свыше 119 рублей выплатили долгов по заработной плате в Иркутской и Свердловской области.

Одна из самых сложных ситуаций складывается в Волгоградской области. Здесь уже несколько лет подряд главным должником является ООО «Волгоградский завод буровой техники». Руководство предприятия задолжало 1499 работникам свыше 164 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, за октябрь долги по зарплате выросли на 70,4 млн рублей или на 2,2%. Самые большие задолженности в Центральном ФО —114,3 млн рублей, самые низкие в Уральском ФО — 67,0 млн рублей.

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