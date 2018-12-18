В Нижнем Новгороде построили дом с применением механизма защиты дольщиков

Нижний Новгород, , 22:46 — REGNUM В Нижнем Новгороде сдан в эксплуатацию первый возведенный на условиях долевого строительства многоквартирный дом, стройка осуществлялась с использованием эксроу-счетов. Интересы участников долевого строительства защищало агентство ипотечного жилищного кредитования Дом. рф, сообщили ИА REGNUM в правительстве Нижегородской области.

Причем агентство финансировало как ипотеку дольщиков, так и строительство объекта через застройщика. Все финансовые операции были максимально прозрачными, а средства дольщиков — защищены.

По словам и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова, система финансового сопровождения строительства влечет некоторое удорожание проекта, но гарантирует сохранность средств его участников.

«Нам предстоит еще много сделать в части согласования ставок и методов проектного финансирования, чтобы максимально взвешено подойти к этому вопросу. Сегодня застройщик показал результаты пилотного проекта, опыт которого в части прозрачности операций и банковского сотрудничества можно брать за основу построения новых отношений между застройщиком, банком и участниками долевого строительства», — отметил Морозов.

Эксроу-счет — специальный условный счет, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определенных обстоятельств или выполнения определенных обязательств. Сущность расчетов с использованием таких счетов заключается в том, что все ценности с него передаются эскроу-агентом в пользу одной из сторон сделки только в том случае, если она выполнила свои обязательства по сделке перед другой стороной.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на конец ноября насчитывался 51 жилой дом незавершенного долевого строительства. На достройку всех проблемных объектов нужно около 9 млрд рублей.

На прошлой неделе стало известно, что в отношении ЖК «Новинки Smart Sity» принято решение о смене застройщика. Привлечь АО «Объединенная дирекция по жилищному строительству» к проекту в качестве регионального оператора предложил губернатор Глеб Никитин. Первоначально застройщиком являлось ООО «Квартстрой Центр», в марте 2018 года общество было признано банкротом. В комплексе ожидают жилья более 1,8 тыс. обманутых дольщиков.

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