Достраивать нижегородский ЖК «Новинки Smart City» будет новый застройщик

Нижний Новгород, , 14:19 — REGNUM Минстрой России принял решение о смене застройщика ЖК «Новинки Smart City». Приобретателем объекта стало АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству», реорганизованный из АО «Объединенная дирекция по жилищному строительству города Нижнего Новгорода», сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

На региональном уровне решение о смене застройщика принял губернатор Глеб Никитин. Он и предложил привлечь АО «Объединенная дирекция по жилищному строительству» в проекту в качестве регионального оператора. В дальнейшем 100% акций АО «Объединенная дирекция по жилищному строительству» были безвозмездно переданы правительству региона, затем депутаты Законодательного собрания поддержали инициативу губернатора об увеличении уставного капитала организации, переименованной в АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству».

В настоящее время на участке строительства жилого комплекса возведено 25 домов в разной степени готовности, еще девять объектов находятся на стадии котлована.

Заключение Минстроя России будет направлено в Арбитражный суд для проведения дальнейших процедур по передаче имущества и обязательств предыдущего застройщика.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первоначально застройщиком являлось ООО «Квартстрой Центр», в марте 2018 года общество было признано банкротом.

В сентябре 2018 года на совещании губернатор Глеб Никитин заявил «о создании регионального оператора для достройки домов ЖК «Новинки Smart City», а в октябре стало известно, что нижегородское правительство предложило ПАО «Сбербанк» выступить финансовым партнером для достройки домов ЖК «Новинки Smart City».

3 декабря 2018 года на собрании кредиторов было принято решение согласиться с предложением министерства строительства Нижегородской области «об урегулировании обязательства застройщика путем возмездной передачи его имущества и обязательств АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству» при условии принятия новым застройщиком обязательств по договорам должника.

Также в декабре стало известно, что на достройку ЖК, где жилья ожидают свыше 1,8 тыс. обманутых дольщиков, ПАО «Сбербанк» предоставит невозобновляемую кредитную линию на сумму 2,2 млрд рублей.