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Слова Тимошенко о Порошенко не стоит воспринимать всерьёз — мнение

Экономика

Если Порошенко не удержит власть, то пользы от газовой трубы не получит

Москва, 18 декабря 2018, 15:34 — REGNUM  Думаю, заявления Юлии Владимировны Тимошенко о краже украинской газотранспортной системы (ГТС) не стоит воспринимать слишком уж всерьёз, и обусловлены они в первую очередь предвыборной риторикой, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Нисколько не обеляя Петра Порошенко, стоит отметить, что он человек весьма практичный и уж похищать такую сомнительную ценность, как украинская ГТС, вряд ли бы стал. Поскольку, если он не удержит власть, этот актив окажется под угрозой конфискации, продать его кому-то будет сложно, разве что вывезти на металлолом.

«А если отношения с Россией и экономическая ситуация в стране продолжат ухудшаться, то никакой другой пользы от этой трубы владелец не получит. Газ покупать будет не на что и не у кого, а транзит пойдёт в обход — через Турецкий и вторую очередь Северного потока», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, украинская власть в лице президента Петра Порошенко пытается украсть украинскую газотранспортную систему, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, сообщается на ее странице в Facebook.

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