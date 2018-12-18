Тимошенко разоблачила планы Порошенко

Киев, 18 декабря 2018, 03:00 — REGNUM Украинская власть в лице президента Петра Порошенко пытается украсть украинскую газотранспортную систему, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, сообщается на ее странице в Facebook.
С трибуны Верховной рады Тимошенко 17 декабря заявила:
«Власть пытается осуществить эпохальную авантюру — украсть крупнейшую государственную собственность, украинскую газотранспортную систему. По нашим данным, этим занимается непосредственно президент со своими компаниями».
Она уточнила, что доходы Украины от газотранспортной системы в год равны трем миллиардам долларов. Тимошенко призвала коллег — депутатов к утверждению законопроекта, запрещающего какие-либо манипуляции с этим субъектом украинской экономики.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября Тимошенко заявила, что цену на газ для жителей Украины можно снизить и что действующая власть наживается на монопольной подаче голубого топлива населению.
Читайте подробнее: Тимошенко пообещала вдвое снизить цену на газ для жителей Украины
Читайте ранее в этом сюжете: Украинскую ГТС хотят отдать в управление «варягам»