Росконгресс: в Давосе началась подготовка «Русского дома»

Москва, , 14:20 — REGNUM Росконгресс уведомил о возобновлении подготовки российской резиденции в Давосе в связи с отменой ограничений на участие российских бизнесменов во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщает пресс-служба фонда.

«Русский дом» откроет свои двери и предоставит деловое пространство для представителей бизнеса, власти и СМИ с 21 по 25 января 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

В фонде отметили, что ранее руководство ВЭФ под давлением Вашингтона приняло решение не приглашать на форум таких представителей российского бизнеса как председателя правления ВТБ Андрея Костина, председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга и президента «Русала» Олега Дерипаску.

После того, как указанное решение было раскритиковано в СМИ, а многие российские участники ВЭФ в Давосе отказались от своих планов участия, организаторы ВЭФ отменили свои «дискриминационные решения», говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря стало известно, что организаторы ВЭФ в Давосе сняли ограничения на участие в мероприятии для российских бизнесменов, которые находятся под действием американских санкций.

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