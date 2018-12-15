Организаторы форума в Давосе сняли ограничения для бизнесменов из России

Москва, , 14:12 — REGNUM Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе сняли ограничения на участие в мероприятии для российских бизнесменов, которые находятся под действием американских санкций. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве России.

Напомним, что организаторы Всемирного экономического форума в Давосе попросили ряд российских бизнесменов, которые ранее неоднократно участвовали в данном мероприятии, не приезжать на ВЭФ-2019 из-за того, что они находятся в американских черных списках. В частности, речь шла о главе ВТБ Андрее Костине, президенте фонда «Сколково» Викторе Вексельберге, владельце компании «Базовый элемент» Олеге Дерипаске.

В ответ на это глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что если организаторы форума в Давосе не снимут свои ограничения для российских бизнесменов, Россия полностью откажется от участия в форуме.

В начале декабря стало известно, что фонд Росконгресс прекратил подготовку мероприятий деловой программы проекта «Русский дом» на ВЭФ-2019 в Давосе.

Однако теперь организаторы форума решили одуматься и снять какие-либо ограничения для российских бизнесменов.