Динамику рубля определит внешний фон

Москва, , 12:49 — REGNUM Мировые рынки находятся в ожидания одного из ключевых событий уходящего года — решения ФРС по процентной ставке 19 декабря и сопроводительные комментарии с оценкой перспектив дальнейшей денежно-кредитной политики. На фоне этого ожидания, как это обычно свойственно рынкам, происходит массовый уход в защитные активы — золото, швейцарский франк и казначейские облигации США. При этом идет избавление от валют группы EM, к которым относится рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик компании «ФинИст» Альберт Кятов.

«Индекс RGBI, с которым тесно коррелирует рубль, и отражающий совокупную динамику рынка ОФЗ, пока торгуется в узком диапазоне между уровнями 132−135, что говорит о том, что рынкам нужен драйвер для определения дальнейшей стратегии. Дальнейшую динамику этого инструмента определит внешний фон», — полагает эксперт.

Если Федеральная резервная система США покажет уверенность в трёх повышениях ставки в 2019 году, то можно будет увидеть сильнейшее ралли доллара на Forex и дальнейшее избавление от рисковых активов. На это может обвалиться индекс RGBI, что может привести к падению курса рубля к доллару до диапазона 72−74.

«При реализации второго варианта — «голубиного настроя» ФРС — американская валюта будет под давлением продавцов, при этом произойдет небольшое восстановление спроса на российские активы. На фоне скупки ОФЗ нерезидентами в этом случае вполне вероятно укрепление до отметок 65−64,80.

Локальные технические факторы пока указывают на то, что с большей долей вероятности пара USD/RUB продолжит торговаться в узком диапазоне 66−67 на ожидании важных новостей», — считает Кятов.

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