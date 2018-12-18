Рубль: обстановка остается тревожной

Москва, , 10:14 — REGNUM Внешние риски опустили рубль. 17 декабря очередная волна продаж накрыла американский фондовый рынок. Ведущие индексы США ушли на минимальные уровни 2018 года. Риски резко выросли, инвесторы дисконтируют возможную синхронную рецессию в мировой экономике, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Серьезно упали цены на нефть — результат реакции игроков на возможное снижение потребления энергоносителей. Котировки в паре доллар-рубль вплотную подошли к уровню 67 рублей. Пока серьезное ослабление рубля сдерживает предстоящий налоговый период и некоторые проблемы с рублевой ликвидностью», — отметил эксперт.

На российском внутреннем валютном рынке игроки продолжают оценивать повышение ключевой ставки Центробанком РФ и возобновление 15 января следующего года покупок валюты в рамках бюджетного правила. Министр экономического развития Максим Орешкин 17 декабря заявил, что покупки валюты не окажут серьезного влияния на рубль, так как их величина будет незначительной из-за снижения цен на нефть.

«Однако уверенность российских монетарных властей может столкнуться с растущей турбулентностью на рынках и тогда им придется снова решать сложный вопрос о покупках валюты. Обстановка остается тревожной», — считает Богданов.

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