Пилотный рейтинг цифровизации регионов будет представлен на ПМЭФ-2019

Новосибирск, , 11:41 — REGNUM Cовет по развитию цифровой экономики при СФ представит на ПМЭФ-2019 пилотный рейтинг цифровизации регионов, в котором будут учитываться такие параметры, как развитие человеческого капитала и степень удовлетворенности населения качеством жизни. Об этом заявил председатель совета, вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на заседании в Новосибирске.

Андрей Турчак напомнил об инициативе совета о разработке рейтинга цифровизации регионов, которая была озвучена на первом заседании в Калининградской области в августе.

«Наш рейтинг должен стать не только ориентиром для регионов, источником информации для них о сильных и слабых сторонах работы, которую они проводят по цифровизации, но и, конечно, рабочим инструментом для правительства. Данные рейтинга должны стать фактором, влияющим на принятие, в том числе, финансовых решений», — заявил он.

В настоящее время, по его словам, продолжается работа над методологией рейтинга.

«Но сейчас могу точно сказать, что в числе его параметров точно будут учитываться развитие человеческого капитала и степень удовлетворенности населения качеством жизни. В начале следующего года мы планируем раскрыть апробированную методологию рейтинга. А на ПМЭФ в следующем году мы представим и сам пилотный рейтинг», — сообщил Андрей Турчак, добавив, что в перспективе совет предложит правительству РФ использовать рейтинг совета в качестве базы для определения приоритетов цифрового развития.

По словам Андрея Турчака, необходимость внедрения рейтинга вызвана тем, что в региональных программах цифровизации отсутствуют измеримые ожидаемые результаты, достижение которых можно контролировать.

«У регионов нет релевантных, амбициозных, но, вместе с тем, достижимых KPI. Таким образом, у федерального центра нет адекватной системы оценки и контроля эффективности работы регионов по этому направлению», — констатировал он.

По словам вице-спикера СФ, средства должны выделяться на эффективные регионы.

«При этом понятно, что сравнивать регион нужно не столько с другими субъектами Федерации — потому что у всех объективно разные возможности, а, прежде всего, с тем же регионом в предшествующий период. И рейтинг позволит это делать. Если регион повышает свои показатели, значит он работает», — подчеркнул Андрей Турчак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске во вторник, 18 декабря, прошло второе выездное заседание Cовета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента РФ.

Первое заседание Совета под председательством вице-спикера верхней палаты парламента Андрея Турчака состоялось 1 августа в городе Гусеве Калининградской области.

Члены Совета проработали вопросы о переходе системы госуправления регионов на цифровые технологии, выступили с инициативой и создании рейтинга цифровизации регионов, рекомендовали субъектам разработать дорожные карты по переходу к цифровизации госуправления и также приняли другие решения.

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